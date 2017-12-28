Грудинин подал в ЦИК документы для регистрации на выборах

В прошедшую субботу директора «Совхоза имени Ленина» выбрали, как кандидата от коммунистов, путём скрытного голосования на XVII предвыборном съезде. Выдвиженец от компартии в четверг лично представил в ЦИК нужный для выдвижения пакет документов.

Начальник ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин подал в Центризбирком документы для выдвижения на президентских выборах-2018 от Коммунистической партии РФ. Лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов объявил, что хочет возглавить предвыборный штаб.

До этого лидер КПРФ Геннадий Зюганов объявил корреспондентам, что возглавит предвыборный штаб народно-патриотических сил, выдвигающих Грудинина в президенты. Поддержать его, кроме Зюганова, пришли многочисленные партийные активисты.

Теперешние сотрудники государственного совета, по его словам, подчинены президенту — губернаторы и члены руководства.