Грудинин: Время бросило вызов спекулятивному капитализму

Журналист Максим Шевченко опубликовал большое интервью с кандидатом в президенты России Павлом Грудининым. Видео доступно на сервисе YouTube.

Кандидат от КПРФ и патриотических сил рассказал о коррупции, с которой сталкивался у руля «Совхоза имени Ленина» в Москве и Московской области, своем выходе из «Единой России», бедности россиян и порочной государственной машине. По его мнению, правительство РФ необходимо было сменить еще три года назад, а сейчас время бросило вызов олигархическому финансово-спекулятивному капитализму.