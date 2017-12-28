Грымчак заявил, что обмен пленными согласовывался только с РФ

Обмен пленными не согласовывался с представителями боевиков «ЛДНР», а с Россией. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

«Мы не менялись с террористами ОРДЛО, а мы менялись с Российской Федерацией. Фактически, решение об освобождении было принято в Москве», — рассказал он.

Чиновник также подчеркнул, что любые решения по деятельности так называемых республик принимаются только Москвой, а не Донецком и Луганском.

По его словам, обмен затягивался из-за того, что из 306 человек, которые дали согласие на обмен, часть передумали возвращаться на территорию, подконтрольную боевикам.

«Эти последние недели решался вопрос, что с этим делать», — добавил Грымчак.