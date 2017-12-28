Хоккеисты сборной Финляндии обыграли команду Дании в матче молодежного ЧМ

МОСКВА, 28 дек - Р-Спорт. Хоккеисты сборной Финляндии переиграли команду Дании в матче молодежного первенства мира (игроки не старше 20 лет), которое проходит в американском Баффало.

Встреча группы А, прошедшая в четверг, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 2:1, 0:0) в пользу финнов. У победителей отличились Йоона Коппанен (3-я минута), Аапели Расанен (7), Юусо Валимаки (36) и Хенри Йокихарью (38). У датчан шайбу забросил Николай Краг (22).

В следующем матче турнира финны сыграют 30 декабря со сборной Словакии, а датчане встретятся в тот же день с командой Канады.