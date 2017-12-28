Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов объявил в четверг, что республика должна быть в составе Российской Федерации.

По утверждению руководителя государства, РФ является для граждан Южной Осетии «исторической родиной».

В 2008 г после нападения Грузии на столицу республики Цхинвал РФ признала независимость Южной Осетии и Абхазии, заявив, что это решение отражает политические реалии и не будет пересматриваться. Это наша историческая отчизна.

Бибилов подчеркнул, что вне Российской Федерации его государство существует восемьдесят лет, добавив при всем этом, что на текущий момент Южная Осетия «тоже фактически Россия», так как южноосетинские жители «являются и гражданами РФ».

Об этом информирует Sputnik Южная Осетия.

В 2014 г. Южная Осетия признала независимость донбасских республик ДНР и ЛНР, установив с ними дипломатические отношения. Начальники РФ не раз объявляли, что признание независимости 2-х бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

Об этом объявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, сообщает Sputnik. В Донецке и Луганске действуют представительства Южной Осетии, в Цхинвале — представительства ДНР и ЛНР.