По его словам, блокада заставила украинские власти увеличить импорт, в том числе закупки антрацитового угля.

Экономика Украины понесла вред, равный 1% ВВП, из-за финансовой блокады Донбасса. А в настоящее время Украина нарастила импорт, в частности энергоресурсов. Премьер подчеркнул, что рост импорта негативно сказывается на коммерческом балансе Украинского государства и на валютном рынке. «С такими патриотами и противников не надо», — сообщил премьер.

«А сегодня олигархи Януковича контролируют уже 100% данной экономики! Это произошло из-за блокады Донбасса», — объявил он.

Владимир Гройсман — руководитель Кабмина Украины — поведал какой вред понесла его страна из-за финансовой блокады Донбасса.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета государственной безопасности и обороны о временном запрете перемещения товаров, кроме гуманитарных грузов, через линию разграничения в зоне АТО.