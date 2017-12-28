Кабмин изменил порядок статистических наблюдений за бизнесом

Правительство России изменило порядок статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщается на сайте кабмина.

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В частности, в правила проведения выборочных статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства внесены изменения, которыми установлен временный запрет на увеличение объёма отчётности, предоставляемой ими. Также установлена периодичность внесения изменений в действующие формы федерального статистического наблюдения.

Ранее сообщалось, что начинающие предприниматели будут уведомлять о начале работы независимо от места ведения бизнеса.

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