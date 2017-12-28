Композитора Шаинского похоронят в России только после 12 января

Известный композитора Владимира Шаинского, скончавшегося в США на 93-году жизни в России смогут похоронить только после 12 января.

Заместитель главы Минкультуры Александр Журавский отметил: «Министерство культуры РФ поддерживает контакт с вдовой Владимира Шаинского Светланой Владимировной. Безусловно, учитывая его заслуги и неоценимый вклад в отечественную культуру, мы бы очень хотели, чтобы знаменитый композитор был похоронен на родине. И уже достигнута предварительная договоренность, что он будет похоронен в России после 12 января. В настоящее время этот вопрос прорабатывается, детали будут известны позднее».