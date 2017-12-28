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» » Композитора Шаинского похоронят в России только после 12 января

Композитора Шаинского похоронят в России только после 12 января


Добавлено: 28 дек 2017 в 21:30, Категория: Украина
Композитора Шаинского похоронят в России только после 12 января

Известный композитора Владимира Шаинского, скончавшегося в США на 93-году жизни в России смогут похоронить только после 12 января.

Заместитель главы Минкультуры Александр Журавский отметил: «Министерство культуры РФ поддерживает контакт с вдовой Владимира Шаинского Светланой Владимировной. Безусловно, учитывая его заслуги и неоценимый вклад в отечественную культуру, мы бы очень хотели, чтобы знаменитый композитор был похоронен на родине. И уже достигнута предварительная договоренность, что он будет похоронен в России после 12 января. В настоящее время этот вопрос прорабатывается, детали будут известны позднее».



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Добавлено: 28 дек 2017 в 21:30, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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