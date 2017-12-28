Конкуренция существует даже между растениями, – ученые

Как сообщили учёные, конкуренция актуальна даже для растений, произрастающих на планете. Специалисты в ходе последних исследований отметили, что они могут, при этом, даже проявлять неведомые ранее свои способности.Данные последних опытов, проведённых теми, кто работают в Тюбингенском университете, подтверждают, если у растений и отсутствует интеллект, то общаться с себе подобными и делать им предупреждения об опасности они вполне способны. В то же время учёные ФРГ сообщили, что не все растения обладают «командным духом».Однако, некоторые из них уже могут в результате конкуренции принимать решения, которые специалисты назвали «сложными».Как оказалось, ряд растений, для того, чтобы выжить, могут осуществить оценку конкурентоспособности тех, что произрастают рядом. После этого ими вносятся поправки в направление своей дальнейшей жизнедеятельности. Авторы доклада проинформировали, это очень похоже на поведение развитых животных в аналогичных ситуациях.Выбор стратегий поведения при этом не очень велик, однако, в него входят основные поведенческие процессы. Они могут стать уклонением, терпимостью или конфронтацией. Собственно, почти также ведут себя и люди, которые выбирают свои действия в одном из этих направлений, в зависимости от оценки собственных сил в противостоянии.