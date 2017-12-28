Криштиану Роналдо устроил вечеринку в свою честь

Джорджина Родригес и Криштиану Роналдо

Кришитану Роналдо окончание года решил отметить довольно нескромно — спортсмен устроил вечеринку в свою честь. На празднике присутствовали самые близкие знаменитого футболиста: его девушка Джорджина Родригес, мама Долорес, сестры Катя и Эльма и брат Уго.

Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, его сестры Катя и Эльма, брат Уго и мама Долорес

Этот год для футболиста выдался весьма удачным: вместе с "Реалом" он выиграл Лигу чемпионов, в пятый раз стал обладателем "Золотого мяча", представил коллекцию нижнего белья и денима и, что самое важное, неоднократно стал отцом.

Сам футболист на праздничном вечере выглядел очень элегантно, выбрав для мероприятия синий смокинг, классические черные брюки и галстук-бабочку. Его возлюбленная, которая быстро пришла в форму после родов, предпочла черный топ и зеленые брюки-клеш.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналдо

Семья для Роналдо, как можно убедиться из его Instagram, имеет очень большое значение. Буквально пару дней назад он в своем блоге поделился снимком, на которой он предстал вместе со всеми многочисленными родственниками, а за пару дней до этого опубликовал очередную трогательную фотографию с малышами.