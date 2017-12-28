Лену Хромину обижает поведение Ромы Гриценко

Я выбрала мужчину, который не дает мне поддержки. Он на меня давит, он во мне сомневается и постоянно говорит, что я нравлюсь ему только внешне. От него никакой поддержки я не вижу. Был такой случай: я поконфликтовала с девочкой. Это были обычные женские разборки, которые случаются на кухне. Пришел юноша, который ко мне даже не проявлял симпатию, и заступился за меня, не зная ситуации. Потом пришел мужчина, которого я выбрала, и начал сомневаться во мне. Видимо, я задаю много вопросов. Это тяжеляк.Я попросила Рому нарядить елку со мной. Я давно этого не делала, и для меня это очень много значит — это что-то такое семейное. Хотела это сделать с ним. Но Рома отказался. Не верил, что я искренне это делаю. Сейчас я полностью подавлена. Мало того, что человек не ответил взаимностью, так он меня еще и давит такими мелочами. Я не знаю, почему я выбрала такого человека, который даже не чувствует того, что мне нужно.Женщина счастлива, когда ее любят. Может, мне нужно найти мужчину, который будет больше тянуть на себя одеяло. Мне уже надоело отдавать, очень хочется получать. Но приказать чувствам невозможно.