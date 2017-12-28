Луценко назвал главные источники коррупции в Украине

Юрий Луценко признает, что коррупция глубоко пустила корни в Украине. Генпрокурор рассказал, где именно находятся главные ее источники.Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в Украине любят злоупотреблять служебным положением. В частности, на госпредприятиях, таможне, а также в сферах, связанных с недрами. По его словам, если взяться за эти сферы, можно преодолеть коррупцию в Украине. Он также рассказал, какой план действий следует привлечь для решения данной проблемы.«Уверен, что есть три ключевых шага. Первое – приватизация. Неприватизированные якобы государственные предприятия становятся главным источником партийной коррупции. Те партии, которые приходят к власти, они стараются назначить своего директора на эти предприятия, получают за это выгодные заказы на подконтрольные фирмы и оттуда текут миллионы», - рассказал Луценко.Вторым шагом Луценко назвал установление сканеров на таможне, где 20-30% товаров недоплачивают в бюджет. Он особо подчеркнул, что финансы для установки е-сканеров уже привлечено. В частности, на эту цель пошли конфискованные средства экс-президента Януковича.Что касается украинских недр, то Луценко предлагает проводить прозрачное деление.«Но недра никогда прозрачно не делились: ни газ, ни нефть, ни гранит, ни янтарь, ни какие-либо другие ископаемые. Что нужно сделать? Открыть эту сферу. Осветить ее, обеспечить аукционы. И я уверен, что это убьет коррупцию, которая сегодня подпитывает колоссальные коррупционные структуры», - подытожил он.