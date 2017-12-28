МИД Российской Федерации прокомментировал обмен пленными в Донбассе

Российская Федерация приветствует состоявшийся обмен пленными между Киевом и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.

«Конечно же такой обмен нельзя не приветствовать», — цитирует дипломата ТАСС.

«Состоявшийся обмен имеет не только лишь гуманитарное значение, однако и показывает способность столицы Украины и Донбасса находить взаимоприемлемые решения». Захарова выделила, что было это «важным гуманитарным шагом в деле урегулирования» украинского кризиса.

«Состоявшийся обмен имеет не только лишь гуманитарное значение, однако и показывает способность столицы Украины и Донбасса находить взаимоприемлемые решения», — указал дипломат.

Карасин также обозначил, что РФ продолжит призывать стороны конфликта к продолжению работы по освобождению пленных.

Процесс обмена пленными между украинской стороной и республиками Донбасса будет продолжен.