Российская Федерация приветствует состоявшийся обмен пленными между Киевом и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.
«Конечно же такой обмен нельзя не приветствовать», — цитирует дипломата ТАСС.
«Состоявшийся обмен имеет не только лишь гуманитарное значение, однако и показывает способность столицы Украины и Донбасса находить взаимоприемлемые решения». Захарова выделила, что было это «важным гуманитарным шагом в деле урегулирования» украинского кризиса.
«Состоявшийся обмен имеет не только лишь гуманитарное значение, однако и показывает способность столицы Украины и Донбасса находить взаимоприемлемые решения», — указал дипломат.
Карасин также обозначил, что РФ продолжит призывать стороны конфликта к продолжению работы по освобождению пленных.
Процесс обмена пленными между украинской стороной и республиками Донбасса будет продолжен.