Минобороны РФ везет в оккупированный Севастополь еще один дивизион С-400

В январе российские военные усилят противовоздушную оборону аннексированного Крыма новым дивизионом зенитных ракетных систем С-400.

В Минобороны РФ сообщили: «Новый дивизионный комплект ЗРС С-400 заступит на боевое дежурство 12 января в Севастополе».

Отмечается, что ЗРС дальнего действия С-400 «Триумф» разработки и производства АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.