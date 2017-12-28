На Луганщине подросток подорвался, пытаясь распилить патрон

В селе Гончаровка Сватовского района Луганской области вчера вечером несовершеннолетний подросток госпитализирован в больницу с телесным повреждением в виде травматической ампутации правой конечности и травмой живота.

Отдел коммуникации полиции Луганской области сообщает, что в Сватовский отдел полиции поступило сообщение медиков о том, что в больницу с телесным повреждением, госпитализирован несовершеннолетнего парня.

Сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехники, выехавшие на место происшествия, установили, что школьник получил телесные повреждения от взрыва крупнокалиберного патрона у себя дома, когда пытался распилить с помощью части наждачного круга. Полицией с места происшествия изъяли фрагменты взрывного устройства.

Сейчас мальчику проведена операция. Врачи заявляют, что его состояние тяжелое, но угрозы жизни пострадавшего нет.

Решается вопрос относительно квалификации события и внесения сведений в ЕРДР.