Нижегородский областной суд оставил экс-мэра Олега Сорокина под арестом

Юрист вице-спикера, депутат гордумы Нижнего Новгорода Игорь Нагорный объявил, что также поручиться за Сорокина готовы национальная исполнительница РФ Надежда Бабкина, телеведущие Дмитрий Дибров и Арина Шарапова, уполномоченный по правам предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий, руководитель Семеновского г. о. Николай Носков, депутат гордумы Владимир Герасичкин. А это значит, что строительный магнат проведет в СИЗО до 17 февраля и встретит Новый год за решеткой. Таким образом, Олег Сорокин будет вынужден встретить 2018 г. в заключении.

По мнению прежнего руководителя Нижнего Новгорода, присутствие в СИЗО ставит его в один ряд с реальными правонарушителями, которые находятся под стражей за совершение тяжких правонарушений. «Постановление нижегородского регионального суда от 19 декабря оставить без изменения, апелляционнуую жалобу юриста с дополнениями — без удовлетворения», — проинформировал судья Герасимов.

Юрист Игорь Нагорный объявил ходатайство о приобщении копий обращений рядом публичных деятелей РФ по мере пресечения в качестве характеризующих материалов.

Сам Сорокин, выступая по видеосвязи, просил суд о замене заключения его под стражу на домашний арест. Тогда я обратился к истеблишменту за помощью, практически все мне отказали. «Отмечу, что помощь им была оказана публично», — объявил писатель.

Сегодня в Нижнем Новгороде проходит рассмотрение апелляции юриста Олега Сорокина. Защита сообщила о намерении подать кассационную жалобу: ее рассмотрит президиум Нижегородского облсуда. По его словам, обвинение сооружено на подмене понятий.

Следствие и генпрокуратура были против смягчения меры пресечения, указывая в том числе на тяжесть обвинения.

Напомним, Олега Сорокина подозревают в получении взятки «в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе». Прошлый руководитель Нижнего Новгорода поведал о том, что он родился в благополучной семье, родители его были учителями, он отслужил два года в армии и прежде, чем заняться бизнесом, работал дорожным рабочим.