Новогодние трамваи начали курсировать в столице

На дорогах столицы начали курсировать два празднично оформленных трамвая.

Проехаться на украшенных трамваях граждане города могут на маршрутах «А» и 6, которые курсируют в центре города и на северо-западе Москвы.

Всего, как проинформировал управляющий производственно-технологической службы Мосгортранса Сергей Матвеев, будет два новогодних трамвая.

Он также добавил, что праздничные трамваи будут работать в вечернее время во время новогодних каникул.

Он добавил, что 28 декабря всем детям сделают подарок: историю о том, как обыденный трамвайный вагон стал торжественным, и остальные сувениры ребята получат из рук Деда Мороза и Снегурочки. Они представляют из ебя вагон с прицепом, в котором размещены подсвеченные фигуры, сани Деда Мороза и олени в упряжке. Тематические трамваи будут курсировать до окончания новогодних праздников.

Матвеев подчеркнул, что торжественный транспорт будет работать в новогоднюю ночь.

Сегодня утром, уже третий год подряд, на маршрут вышли два праздничных трамвая.