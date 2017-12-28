Оккупанты ведут обстрелы позиций ВСУ, есть раненые: Карта АТО

Всего за минувшие сутки вдоль всей линии соприкосновения противник провел 4 прицельных обстрела позиций ВСУ, в результате обстрелов неподалеку Водяного ранения получили двое украинских военнослужащих.

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк сообщал, что на Луганском направлении враг не прибегал к огневым провокациям по позициям, которые удерживают военнослужащие ВСУ. Ни одного факта открытия огня со стороны противника на этом направлении вчера не зафиксировано.

В то же время на Донецком направлении боевики осуществили 4 нарушения режима тишины. Противник использовал против сил АТО легкое пехотное вооружение, чтобы спровоцировать украинских военных на открытие ответного огня. Так, защитников Водяного боевики пытались спровоцировать дважды — в полдень и вечером. Вначале они открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, а затем усилили активность, применив уже более широкий спектр стрелкового вооружения. Почти час под Водяным не утихала вражеская стрельба, однако наши военнослужащие огонь в ответ не открывали.

Поздним вечером оккупант обстреливал защитников Авдеевки из крупнокалиберных пулеметов. Также в этом районе зафиксирована работа вражеского снайпера. Практически зеркально противник действовал и на подступах к Каменке.

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