«Ощадбанк» объяснил, где находятся спецконфискационные средств Януковича

«Ощадбанк» опроверг обвинения в незаконности спецконфискации 1,5 млрд долл., арестованных на счетах беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

В заявлении правления «Ощадбанка» сказано: «Все средства со спецконфискации находятся на счетах Госказначейства. Любые обвинения в „незаконном списании“ не имеют никаких оснований. „Ощадбанк“ действовал четко и определенно в соответствии с требованиями действующего законодательства».

При этом в «Ощадбанке» отмечают, что финучреждение получило приговор суда, который набрал законной силы и содержал прямые обязательства по его выполнению.

В финучреждении добавили: «Информацию о перечислении средств на счета Госказначейства подтверждено. Соответствующие документы находятся в распоряжении всех заинтересованных государственных органов и обнародованы на сайте Генпрокуратуры».