В России под Екатеринбургом в поселке Садовый на улице Верстовая в квартире на пятом этаже жилого дома прогремел мощный взрыв.

Очевидцы отмечают: «В квартире выбиты окна, люди кричат, из окон валит дым».

По словам очевидца, сейчас на месте ЧП работают пожарные машины, а также скорая помощь. Из здания идет эвакуация жителей.

По предварительной информации, произошла утечка газа. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В МЧС добавили: «Открытое горение на месте пожара ликвидировано. Возгорание произошло в одной из квартир на пятом этаже, в результате по лестничным маршам было эвакуировано 40 человек, из них восемь детей».

Embedded video for Под Екатеринбургом в жилом доме прогремел сильный взрыв

Фото:Видео: