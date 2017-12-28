Полиция задержала экс-директора фабрики «Меньшевик»

В Москве задержан бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, устроивший стрельбу на предприятии. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов, пишет РИА «Новости».

Стрелка задержали на территории организации, расположенной на улице Правды. Затем Аверьянова отправили на допрос в Следственный комитет.

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Устроивший стрельбу на фабрике «Меньшевик» рассказал о своих мотивах

Ранее сообщалось, что бывший хозяин предприятия Иван Аверьянов открыл стрельбу на территории фабрики «Меньшевик». В результате погиб один человек. Также сообщалось, что мужчина удерживал в заложниках несколько человек. Позднее полиция опровергла эту информацию.

Аверьянов заявил, что у него «отобрали» предприятие, а затем разорили. По данным СК, подозреваемый вступил в словесный конфликт с нынешними хозяевами фабрики, после чего открыл стрельбу. Как утверждает прокуратура, это произошло в тот момент, когда на фабрику пришли приставы, чтобы взыскать долг.

После совершенного преступления мужчина скрылся на территории фабрики, его искали несколько часов. В Москве был введен план «Сирена», всем полицейским выдали ориентировки с фотографиями Аверьянова. В отношении Аверьянова было возбуждено уголовное дело.

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