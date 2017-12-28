В ночь с 3 на 4 января граждане Подмосковья смогут наблюдать метеорный поток Квадрантиды.

«Астрономы Московского планетария прогнозируют мощнейший новогодний звездопад».

Для земных наблюдателей точка, из которой происходит вылет метеоритов, находится в созвездии Волопаса.

Квадрантиды названы в честь нынче официально «отменённого» созвездия под названием Стенной Квадрант — в настоящее время оно не входит в официальный список созвездий интернационального астрономического союза, а его звёзды включены в созвездия Волопаса, Дракона и Геркулеса.

«На следующей неделе начинается полнолуние, из-за которого рассмотреть 11 метеоров, падающих каждый предрассветный час, будет затруднительно», — сказал ученый Роберт Лунсфорд.

По утверждению профессионалов, лучше всего поток Квадрантиды будет виден в небе над Москвой с 23:00 3 января до рассвета 4 января.

Пик первого метеорного потока наступающего 2018 года, Квадрантид, придется на 3 января, проинформировали астрофизики из Американского метеорного общество. Пик небесного «„салюта“ придется на 12 часов ночи». Ведь кроме облаков, наслаждаться космическим явлением может помешать и Луна. которая будет недалеко к полнолунию.

Активность же Квадрантидов каждый год приходится на период с 28 декабря по 12 января.