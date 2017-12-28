Президент Петр Порошенко объяснил, почему россиян, которые сидят в украинских тюрьмах, специально не выдали сегодня.

По словам Порошенко, граждан России будут менять только на тех украинцев, которые находятся в тюрьмах РФ.

«Будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма оккупированного — и ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина. И более 15 граждан России, которые пребывают в наших тюрьмах, должны быть направлены на возвращение домой Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка и многих других», — заявил президент.

Embedded video for Порошенко назвал условия для обмена пленных граждан РФ

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