Порошенко подписал закон о медреформе в Украине

Президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочей поездки в Одесскую область подписал закон о медицинской реформе.

Данный закон предусматривает введение системы гарантий для полной оплаты гражданам необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, предусмотренных программой медгарантий, за счет средств государственного бюджета.

Кроме того, государственный гарантированный пакет предусматривает полную оплату на экстренном, паллиативном и первичном уровне, частично — на вторичном (специализированном) и третичном (высокоспециализированном), а также услуг реабилитации, медпомощи детям до 16 лет и медпомощи в связи с беременностью и родами.

Отмечается, что программа медгарантий должна утверждаться Верховной Радой в законе о государственном бюджете, а объем средств, направляемых на ее реализацию, определяется как доля валового внутреннего продукта в размере не менее 5%.

Также, документ предусматривает создание нового центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере организации финансирования предоставления медуслуг и лекарственных средств — «Единый национальный заказчик».

Новый механизм финансирования вводится постепенно, на первичном уровне уже с 2018 по 2020 год.