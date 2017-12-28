Порошенко подписал закон о медицине в сельской территории

«Подписав закон о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения, я поддерживаю потребность реформы сферы охраны здоровья, значимость соблюдения права любого гражданина на качественную медицинскую помощь», — написал Порошенко.

Сначала, глава государства именно в Одесской области дал старт врачебной реформе.

На завтра, 28 декабря, запланирована рабочая поездка в Одесскую область Президента Украины Петра Порошенко. «Ведь для лечения многих заболеваний время является основным фактором», — проинформировал губернатор Одесской области Максим Степанов.

Окнянский район по инициативе руководителя Одесской облгосадминистрации Максима Степанова вводит пилотный проект телемедицины.

Также в процессе визита в Одесскую область Пётр Порошенко посетил многодетную семью Биленко.

Пилотный проект по внедрению телемедицины в Окнянском районе стартовал в середине осени этого 2017-ого.

Таким образом, Порошенко дал старт врачебной реформе, которую инициировала команда Ульяны Супрун. Подписывая эти законы, я подчеркиваю значимость перемен в сфере охраны здоровья.

Телемедицинские услуги предусмотрены на случай, когда расстояние является критическим фактором оказания врачебной помощи.

Кабмин определяет порядок и критерии обеспечения за счет средств государственного бюджета учреждений здравоохранения в сельской территории оборудованием и транспортными средствами, необходимыми для медицинского обслуживания населения. «Сельской медицине в Украинском государстве - быть», — сообщил президент.

Кроме того, глава государства установил подпись под законом об улучшении доступа к медобслуживанию в сельской территории.