Порошенко: Украина своих не бросает. Пленные помогут освободить и других заложников

Cреди пленных, освобожденных из плена боевиков вчера, 27 декабря, есть украинские воины, захваченные еще в сражениях при защите Саур-Могилы, Дебальцево, Луганска, Донецкого аэропорта. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в аэропорту Харькова по прибытии из Донецкой области.

«Этот день мы ждали более трех лет, с Саур-Могилы, где попали (в плен, — ред.) первые украинские воины, которые сегодня с нами… И после Дебальцево, где 40-й батальон держал оборону, и из-под Луганска, и киборги из Донецкого аэропорта — стоят сегодня за моей спиной, освобожденные из вражеского плена, где они находились в заложниках только за то, что они любят Украину», — сказал Порошенко.

«И дрогнуло сердце сегодня, когда Ирина Геращенко, мой уполномоченный, которая была в Горловке на оккупированной территории, достала украинский флаг, и зазвучало в Горловке многоголосое „Слава Украине“… И услышали ответ „Героям слава“. И ребята гордые, подняли украинские флаги и сказали: мы сделаем все, чтобы украинские флаги вернулись на оккупированную территорию», — добавил Президент.

По его словам, было очень важно, что почти каждый из пленных заявил, что намерен продолжать борьбу, чтобы вытащить и других заложников боевиков, оставшихся в плену. «Это очень важно, потому что Украина своих не бросает, и этим мы отличаемся от оккупанта, который тайно привозит членов группировки „их там нет“, или тайно прячет, или тайно без объяснений закрывает рот близким, женам, детям, родителям, которые их предают и делают вид, что их нет», — подчеркнул Порошенко.

В свою очередь, советник главы государства Юрий Бирюков заявил, что среди пленных находится 32 военных и 41 гражданское лицо. «В том числе это блогеры, ультрасы луганской „Зари“. Там много гражданских. Там женщины есть», — уточнил он.