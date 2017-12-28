Практически 40 брянских сирот получили ключи от квартир в преддверии Нового года

Руководитель региона особо подчеркнул, что предновогодние дни — время осуществления самых заветных желаний. В уходящем 2017 году за счет областного бюджета для сирот приобретено 298 квартир.

В качестве напутствия, губернатор пожелал новосёлам, чтобы собственный дом стал не только лишь местом жительства, однако и настоящим семейным очагом.

Покупка жилья для сирот — очень существенная часть большой работы, которая проводиться в регионе для данной категории жителей, но не единственная. Вообще на следующие год задача еще амбициозней — купить за счет регионального бюджета порядка 420 квартир. Безусловно, одной из важных задач власти является обеспечение детей-сирот жильем, ведь они с малых лет лишены родительской заботы и находятся на попечении государства.

Ключи сиротам вручил лично Губернатор Брянской области. К слову, пару лет назад в области покупалось не не менее 12-ти.

Отметим, покупка квартир — не единое направление поддержки сирот, которое развивает регион.

Сегодня в Брянской области проживает 4269 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С каждым годом количество детей, устроенных в семьи жителей, увеличивается.

Меры поддержки детям — сиротам — это реализация инициатив Российского Президента, которые ориентированы на поддержку детства. Каждый год на ежемесячные выплаты замещающим семьям и вознаграждение приемным родителям выделяется не менее 420 млн. бюджетных руб.

Напомним, летом текущего года Владимир Путин подписал указ о реализации с 2018 года «Десятилетия Детства».