Пьяного немца переехали две электрички, мужчина выжил

Житель немецкого города Дахау (пригород Мюнхена) выжил после того, как его последовательно переехали два пригородных электропоезда.

Как сообщает Suddeutsche Zeitung, 24-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, потерял равновесие и упал с платформы на рельсы.

Машинисты двух поездов не заметили лежащего на путях человека и в прямом смысле слова переехали его. Тяжело раненого пострадавшего случайно увидели пассажиры, ожидавшие прибытия следующего электропоезда.

Прибывшие врачи скорой помощи констатировали, что мужчина находится в сознании. В результате случившегося он лишился обеих рук и ноги, и сейчас находится в реанимации, однако врачи подчеркивают, что его жизнь вне опасности, а состояние стабильно.