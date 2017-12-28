Рева назвал среднюю зарплату украинцев в 2017 году

Среднемесячная заработная плата в Украине в 2017 году составила 6,9 тыс. гривен. Об этом на брифинге заявил министр социальной политики Андрей Рева.

«Среднемесячная заработная плата в январе-октябре 2017 года выросла на 37,1% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, и составила 6,9 тыс. гривен в месяц», — заявил министр.

По словам Ревы, реальная заработная плата в Украине за год выросла на 18,9%. Он также отметил, что в 2017 году ожидается рост фонда оплаты труда до 796,3 млрд гривен, что на 36,1% больше по сравнению с 2016 годом, когда фонд составлял почти 585 млрд гривен.