РФ предложила США закрепить невмешательство в дела друг дружку

Уполномоченный МИД выделила, что данное предложение содержалось в проект переговоров Президента России В. Путина и руководителя США Дональда Трампа на саммите «g20» летом текущего года.

Идет речь о документе, который был подготовлен на саммите G20 в Гамбурге.

Официальный уполномоченный МИД РФ Мария Захарова сказала, что американскому послу в российской столице Джону Хантсману передали документ о невмешательстве Российской Федерации и США в дела друг дружку. «Соответственно, дело за американской стороной», — выделила Захарова.

«В ней также снова доказана готовность к обмену письмами либо другими формами гарантий обоюдного невмешательства в избирательные и прочие внутриполитические процессы», — отметила Захарова в ходе брифинга.

«Следом 17 июля русская сторона предложила произвести обмен письмами глав внешнеполитических ведомств с обязательствами соблюдать основополагающие нормы равноправного межгосударственного разговора включая отказ от влияния на внутриполитическую ситуацию партнера», — сообщила Захарова.

«Она [записка] была передана послу США в российской столице господину Хантсману 21 декабря этого 2017 г.».