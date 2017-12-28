РФ уведомила Соединенные Штаты об ответных ограничениях по открытому небу

РФ определилась с ответомСША по Договору по открытому небу, который предусматривает взаимные наблюдения во время полетов. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Исходя из принципа взаимности, Россия была вынуждена пойти на адекватные меры, которые носят процедурный характер», — отметила она.

По мнению Захаровой, США безосновательно обвинили Россию в нарушении соглашения и таким образом взяли курс на обострение отношений с РФ.

По ее словам, ограничение касается запрета на ночевки наблюдательных миссий на трех аэродромах при проведении полетов с участием Соединенных Штатов.