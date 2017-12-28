РФ уведомила Соединенные Штаты об ответных ограничениях по открытому небу

Показать меню
Актуально
Попутали берега. Что может ждать американских морпехов в России (ФОТО) - 05:07 Попутали берега. Что может ждать американских морпехов в России (ФОТО) СМИ сообщили интересную подробность по делу сына МВД Украины - 05:10 СМИ сообщили интересную подробность по делу сына МВД Украины В Пенсильвании горит жилое здание, в котором заблокированы несколько человек - 05:17 В Пенсильвании горит жилое здание, в котором заблокированы несколько человек Единороги обитали на Земле 29 тысяч лет назад: уникальная находка археологов в - 05:19 Единороги обитали на Земле 29 тысяч лет назад: уникальная находка археологов в Казахстане Северная Корея прививает иммунитет к сибирской язве своим солдатам - 05:25 Северная Корея прививает иммунитет к сибирской язве своим солдатам Тигр вернулся в села в Хабаровском крае, откуда таскал собак - 05:29 Тигр вернулся в села в Хабаровском крае, откуда таскал собак Луценко заявил, что оснований для ареста Саакашвили более чем достаточно - 05:34 Луценко заявил, что оснований для ареста Саакашвили более чем достаточно СМИ: РФ ограничит полеты авиации США над страной - 05:36 СМИ: РФ ограничит полеты авиации США над страной США окружают Россию и Китай, приближая ядерную войну, — в военно-космической - 05:38 США окружают Россию и Китай, приближая ядерную войну, — в военно-космической академии рассказали об угрозах ПРО СКР: В Ленобласти при пожаре погибла 87-летняя женщина - 05:50 СКР: В Ленобласти при пожаре погибла 87-летняя женщина Внутри полой Земли обитает другая цивилизация - неожиданная теория, имеющая - 05:57 Внутри полой Земли обитает другая цивилизация - неожиданная теория, имеющая своих сторонников Странное свечение над Луганском и в России; судьбоносное заявление МИД РФ по - 05:57 Странное свечение над Луганском и в России; судьбоносное заявление МИД РФ по ДНР и ЛНР – хроника Донбасса Автобус с детьми слетел в кювет по дороге из Иркутска в Ангарск - 06:00 Автобус с детьми слетел в кювет по дороге из Иркутска в Ангарск Британская компания Aston Martin отзывает более пяти тысяч автомобилей - 06:09 Британская компания Aston Martin отзывает более пяти тысяч автомобилей В Ставрополе засияли светодиодные фонтаны - 06:15 В Ставрополе засияли светодиодные фонтаны Ургант высмеял мэра Калининграда за фразу о том, что горожане «перемолились» - 06:15 Ургант высмеял мэра Калининграда за фразу о том, что горожане «перемолились» Вашингтону не понравится: Москва сделала ответный шаг на американские инициативы - 06:24 Вашингтону не понравится: Москва сделала ответный шаг на американские инициативы
» » РФ уведомила Соединенные Штаты об ответных ограничениях по открытому небу

РФ уведомила Соединенные Штаты об ответных ограничениях по открытому небу


Добавлено: 28 дек 2017 в 20:50, Категория: Украина
РФ уведомила Соединенные Штаты об ответных ограничениях по открытому небу

РФ определилась с ответомСША по Договору по открытому небу, который предусматривает взаимные наблюдения во время полетов. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Исходя из принципа взаимности, Россия была вынуждена пойти на адекватные меры, которые носят процедурный характер», — отметила она.

По мнению Захаровой, США безосновательно обвинили Россию в нарушении соглашения и таким образом взяли курс на обострение отношений с РФ.

По ее словам, ограничение касается запрета на ночевки наблюдательных миссий на трех аэродромах при проведении полетов с участием Соединенных Штатов.



Материалы по теме:

Москва прекратит ряд договоренностей по контракту об открытом небе с США
Россия уведомила США об ограничениях по Договору по открытому небу
Россия аннулирует договоренности с США по договору об открытом небе
США предупредили о мерах за «несоблюдение» Россией Договора по открытому небу
Добавлено: 28 дек 2017 в 20:50, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Порошенко: Россиян, арестованных на Украине, будут менять на украинцев, осужденных в РФ

Порошенко: Россиян, арестованных на Украине, будут менять на украинцев, осужденных в РФ

В Федерации Футбола Украины собираются наказать руководителя донецкого

В Федерации Футбола Украины собираются наказать руководителя донецкого "Шахтера"

«Братская» ненависть Польши и Украины

«Братская» ненависть Польши и Украины

Американцев призвали не посещать район в Петербурге, где накануне прогремел взрыв

Американцев призвали не посещать район в Петербурге, где накануне прогремел взрыв

Загрузка...



Лента новостей
В новогодние выходные приставы будут дежурить в аэропортах - 03:57 В новогодние выходные приставы будут дежурить в аэропортахМЧС предупреждает жителей столицы о тумане и гололеде - 03:55 МЧС предупреждает жителей столицы о тумане и гололедеПри пожаре в офисном здании в Мумбаи погибли 14 человек - 03:54 При пожаре в офисном здании в Мумбаи погибли 14 человекВ Волгограде закупают еще 10 актуальных на сегодняшний день высокоскоростных трамваев - 03:53 В Волгограде закупают еще 10 актуальных на сегодняшний день высокоскоростных трамваевСиноптики поведали о погоде в новогоднюю ночь в столице России - 03:51 Синоптики поведали о погоде в новогоднюю ночь в столице РоссииБелая смерть: самые хитрые приемы зимней маскировки разведчиков и танкистов (ВИДЕО) - 03:49 Белая смерть: самые хитрые приемы зимней маскировки разведчиков и танкистов (ВИДЕО)Из системы МинФин уволено не менее 500 работников - 03:49 Из системы МинФин уволено не менее 500 работниковНекоторых освобожденных из плена украинцев проверят на связи с Россией - 03:47 Некоторых освобожденных из плена украинцев проверят на связи с РоссиейКомпания Volvo готовит новый электрический хетчбэк  - 03:43 Компания Volvo готовит новый электрический хетчбэк Пять пассажиров автобуса погибли в ДТП в Аргентине - 03:39 Пять пассажиров автобуса погибли в ДТП в АргентинеСМИ: Двух подозреваемых в подготовке терактов задержали во Франции - 03:14 СМИ: Двух подозреваемых в подготовке терактов задержали во ФранцииУченые выяснили, почему люди ведут себя иррационально в очередях - 03:09 Ученые выяснили, почему люди ведут себя иррационально в очередяхКак сирийская кампания помогла России создать новую армию - 03:08 Как сирийская кампания помогла России создать новую армиюOtzyv-Shop.ru – залог продвижения бренда на рынке - 03:01 Otzyv-Shop.ru – залог продвижения бренда на рынке
Последние новости
К новому 2018 году численность населения Земли достигнет 7,444 миллиарда человек - 05:01 К новому 2018 году численность населения Земли достигнет 7,444 миллиарда человек Паромное сообщение с Сахалином восстановлено после трехдневного перерыва - 04:50 Паромное сообщение с Сахалином восстановлено после трехдневного перерыва Бизнес просит Медведева ускорить введение НДС для иностранных интернет-магазинов - 04:46 Бизнес просит Медведева ускорить введение НДС для иностранных интернет-магазинов Вещество внеземного происхождения обнаружили на шотландском острове Скай - 04:42 Вещество внеземного происхождения обнаружили на шотландском острове Скай Куда был продан наш Новый год? - 04:38 Куда был продан наш Новый год? Порошенко рассказал о главном достижении Украины в 2017 году - 04:30 Порошенко рассказал о главном достижении Украины в 2017 году Генеральный секретарь ООН осудил террористический акт в Кабуле - 04:17 Генеральный секретарь ООН осудил террористический акт в Кабуле Госдепартамент США призвал к обмену пленными «всех на всех» - 04:15 Госдепартамент США призвал к обмену пленными «всех на всех» Из пригорода Дамаска началась медицинская эвакуация - 04:15 Из пригорода Дамаска началась медицинская эвакуация На КПВВ «Новотроицкое» схвачен командир танка из «ДНР» - 04:15 На КПВВ «Новотроицкое» схвачен командир танка из «ДНР» «Дело Курченко»: суд арестовал ценные бумаги и недвижимость медиахолдинга беглого предпринимателя - 04:15 «Дело Курченко»: суд арестовал ценные бумаги и недвижимость медиахолдинга беглого предпринимателя «Yankee go home!»: поймет ли Саакашвили намек (ВИДЕО) - 04:10 «Yankee go home!»: поймет ли Саакашвили намек (ВИДЕО) В Министерстве обороны прокомментировали освобождение украинских военных на Донбассе - 04:07 В Министерстве обороны прокомментировали освобождение украинских военных на Донбассе
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"