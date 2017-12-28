Родственников освобожденных пленных, несколько часов держат на холоде

Родные пленных, которые были освобождены сегодня, уже несколько часов ждут своих близких на холоде. Об этом сообщила журналист Анастасия Власова на своей странице в Facebook.

«Я вот только одного не пойму: неужели родные и близкие, освобожденных из плена украинских солдат, еще недостаточно настрадались, что надо их напоследок продержать в ожидании на улице 5 часов?» — написала она.

По словам Анастасии Власовой, семьи ждут своих близких в аэропорту Борисполь. Они вынуждены стоять на улице. «В терминал не пускают, просто тусуемся на холоде и ждем. Неужели так сложно было выделить какое-то помещение для всех встречающих?» — возмущена журналист.

Позднее она сообщила, что одну из семей пустили в тепло.

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