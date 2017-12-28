Русский гимн заиграл на совещании парламента Киевской области

Карплюк добавил, что народные избранники не растерялись и продолжали петь гимн Украинского государства уже без музыкального сопровождения.

Гимн Украины неожиданно сменился гимном РФ.

В процессе сессии Ирпенского горсовета 28 декабря Гимн Украины прервали вставкой из гимна страны-агрессора.

На совещании совета города Ирпеня Киевской области Украины 28 декабря национальный гимн оказался прерван отрывком из гимна Российской Федерации. Градоначальник объявил, что флешку с украинским гимном «подменили» злоумышленники, которые планировали побудить конфликт между здешними властями. Он хочет подавать объявление в Службу безопасности Украины.

Об этом на собственной Facebook-странице объявил Ирпенский городской голова Владимир Карплюк. По утверждению министерства, они могут появиться из-за предъявления органами Госпогранслужбы Украины новых дополнительных требований.