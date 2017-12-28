С января 2018 года учителям значительно повысят зарплаты

В 2018 году педагогам повысят зарплаты сразу на 25%.

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что сводный бюджет образования в 2018 году составляет 221,9 млрд грн и благодаря увеличению зарплат учителям объем образовательной субвенции вырос на 11,2 млрд и составил 61,7 млрд грн.

Гриневич добавил: «В бюджете на 2018 год мы продолжаем увеличивать инвестиции в образование, в частности, доля ВВП на образование увеличилась до 6,7%. Сводный бюджет образования вырос на 53,3 млрд грн».

По ее словам, на старт реформы в бюджете 2018 заложено почти 1 млрд грн на обеспечение учащихся начальных классов учебными средствами и мобильной мебелью, 163 млн 818 тыс. — на приобретение техники для начальной школы, 386,5 млн — на повышение квалификации учителей, 272 млн 382 тыс. — на учебники для 1-го класса. Кроме того, 48 млн 349,5 тыс. предусмотрено на закупку учебно-методической литературы для начальных классов.

Гриневич добавила: «Эти инвестиции мы делаем на основе софинансирования с местными органами власти — часть средств дает государство, другую часть — местные органы. Почти 1 млрд государство дает на обеспечение учебными средствами и мобильной мебелью, так как для реализации новых методик нужна новое образовательная среда, и мы должны ее обеспечить».