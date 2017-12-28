Саакашвили приготовил новогодний "сюрприз" для Петра Порошенко

Лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили приготовил "новогоднее шоу" для президента Украины Петра Порошенко. Об этом он рассказал на пресс-конференции.По его словам, 3 января начнется новый этап шоу — его снова попытаются посадить под домашний арест. Политик заявил, он сможет достойно ответить."Я думаю, где дешевле достать экран, поскольку собираюсь на крышу своего здания выставить экран … У меня будет экран на Костельной, 7, у меня будет система звука. Как только меня посадят под домашний арест, мне будет скучно. Этот экран будет виден из окон АП президента", - рассказал Саакашвили.