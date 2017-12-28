Самолет с освобожденными пленными летит из Харькова в Киев

Самолет с 73 украинскими заложниками, освобожденными из плена боевиков, вылетел из харьковского аэропорта в Киев. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Twitter.

«Президентский самолет с освобожденными нашими героями вылетел из Харькова в Киев», — написал он.

Перед полетом глава государства также анонсировал скорейший прилет в Киев. «Встречайте наших освобожденных ребят в военном аэропорту Борисполя. Давайте покажем им и их родным нашу мощную поддержку», — написал глава государства на своей странице в Facebook.

«Спасибо всем неравнодушным, кто уже ждет встречи с нашими ребятами в Киеве. Вместе — сила!», — добавил президент.