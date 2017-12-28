Сестра Меган Маркл расстроилась из-за Рождества королевской семьи

Сестра Меган Маркл Саманта

52-летняя единокровная сестра Меган Маркл Саманта (у сестер общий отец) очень сильно оскорбилась заявлением принца Гарри о том, что такой семьи, какая теперь появилась у Меган после их помолвки, у актрисы никогда не было.

У Меган большая семья, которая всегда была с ней рядом. Когда отец и Дория (мама Меган — Прим. ред.) развелись, мы сделали все для того, чтобы у Меган теперь стало два дома. Никто не чувствовал себя отчужденным. Просто Меган была слишком занята. У нее есть сестра, брат, тети, дяди, двоюродные братья и сестры и наш замечательный отец. А ее замужество лишь сделает эту семью еще больше,

— написала Саманта в своем Twitter.

Принц Гарри и Меган Маркл

Комментарии сестры актрисы появились после того, как принц Гарри рассказал о прекрасно проведенном Рождестве вместе со своей невестой и членами семьи.

Моей семье очень понравилось проводить с ней время. Мы замечательно отдохнули вместе с моим братом, его супругой и их детьми,

— заявил он.

Кстати, если верить западным источникам, у Меган и Саманты далеко не самые простые отношения. Старшая сестра актрисы, которая, к слову, прикована к инвалидному креслу, не раз намекала на то, что у невесты принца Гарри тяжелый характер.

Меган Маркл и принц Гарри