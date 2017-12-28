Школьников Камчатки отправят на зимние каникулы преждевременно из-за циклона

За время действия циклона — с ночи вторника — в Петропавловске-Камчатском выпало 82 мм осадков, что составляет 60% месячной нормы, проинформировали РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в Камчатском гидрометеоцентре.

Воздушное сообщение с Камчаткой, прерванное из-за обрушившегося на южные районы полуострова циклона, восстановлено, об этом передает РИА Новости ссылаясь на информацию аэропорта Петропавловск-Камчатский.

Погода также испортилась в Вилючинске, в Елизовском, Усть-Большерецком и Усть-Камчатском районах, где при ветре идет мокрый снег от умеренного до сильного.

По имеющимся данным, штормовой ветер в Петропавловске-Камчатске достигал впечатляющей скорости 25 метров за секунду.

Профессионалы прогнозируют увеличение числа заторов на трассах и количества дтп.

Сообщается, что, таким образом, зимние каникулы у школьников Петропавловска-Камчатского будут продолжаться с 28 декабря по 10 января. На этот момент движение по всем дорогам края осуществляется в штатном режиме, но непогода не стихает, и cотрудники экстренных служб находятся в режиме «повышенной готовности», информирует пресс-служба ГУ МЧС края. Кроме того, уже подготовлены к развертыванию пункты обогрева, в которых по мере необходимости водители и пассажиры смогут обогреться и выпить горячего чая. Туристам рекомендовано воздержаться от их посещения. В горных районах края действует предупреждение о лавинной опасности. «Такие пункты в случае потребности будут развернуты на автодорогах федерального и местного значения», — сообщается в заявлении.