Ситуация в зоне АТО ухудшилась: боевики обстреляли позиции ВСУ

Пророссийские боевики продолжают нарушать новогоднее перемирие на Донбассе.Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook."(В четверг - ред.) захватчики совершили три прицельные обстрела опорных пунктов сил АТО. Все нарушения режима перемирия состоялись на Донецком направлении", - сообщили в штабе."На Приазовье боевики провоцировали украинских воинов на боевые противостояния у Павлополя. Сначала противник вел огонь из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а затем усилил давление - и выпустил пять 82-мм мин и совершил обстрелы из гранатометов. Кроме того, в пригороде Красногоровки противник нарушил перемирие из стрелкового оружия", - говорится в уведомлении.Отмечается, что на других участках нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, а украинские военные огонь не открывали.