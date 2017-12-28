СК не рассматривает взрыв в Петербурге как теракт

«В итоге взрыва пострадали десять человек». Оперативный штаб государственного антитеррористического комитета (НАК) взял под контроль работу служб на месте взрыва в супермаркете в Петербурге. Одного из 10-ти госпитализированных пострадавших выписали из клиники. «Состояние пострадавших — легкой и средней тяжести», — сказал он. «Вопрос оказания помощи пострадавшим находится на контроле Министерства здравоохранения России», — отмечается в сообщении. В скором времени было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство 2-х и не менее лиц, совершенное общеопасным способом».

Взрыв в супермаркете в Петербурге.

Взрыв произошел вечером 27 декабря в супермаркете «Перекресток» в северной столице на Кондратьевском. Взрывное устройство мощностью 200 грамм в тротиловом эквиваленте, взорвалось в камере хранения магазина. Был взрыв, на месте работают СК, взрывотехники.

СК отмечает, что следствие рассматривает все вероятные версии произошедшего. В Елизаветинской клинике - два человека. В городском совете по здравоохранению уточнили, что несовершеннолетних среди пострадавших нет. В изучении задействовали профессионалов центрального аппарата СК.