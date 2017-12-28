СМИ обвинили КНР в продаже нефти Северной Корее

Китай продолжает поставлять нефть КНДР. Об этом пишет южнокорейская газета «Чосон Ильбо».

СМИ утверждают, что на снимках с американских спутников запечатлено, как китайские танкеры переливают нефть на северокорейское судно. Продажа нефти КНДР в открытом море была запрещена принятой в сентябре Советом Безопасности ООН резолюцией №2375.

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Источник издания в правительстве отметил, что нелегальная торговля началась после того, как сентябрьская резолюция решительно ограничила импорт нефтепродуктов в Северную Корею.

20 декабря сообщалось, что Вашингтон передал Пекину проект резолюции Совета Безопасности ООН об усилении санкций в отношении КНДР. В частности, США призывают Китай ограничить поставки нефти в Северную Корею.

СМИ также писали, что США и Китай создадут «горячую линию» для обмена информацией о Северной Корее. В частности, речь идет об обмене данными разведывательного характера, о ситуации в Северной Корее, а также о влиянии ограничений на КНДР.

Обострение ситуации вокруг Корейского полуострова произошло в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. Вашингтон не исключает военного варианта действий против Пхеньяна, однако намерен сосредоточиться на экономическом давлении на КНДР с помощью санкций.

США и другие страны оказывают давление на КНДР с требованием отказаться от ракетно-ядерной программы. Однако немалую роль в давлении на Пхеньян играет Пекин, так как является главным торговым партнером КНДР.

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