СМИ: В провинции Хама боевики вывели из строя региональную ТЭЦ

Региональная теплоэлектростанция, расположенная в Сирии в населенном пункте Зара в провинции Хама, подверглась в четверг обстрелу со стороны бандформирований, нарушивших режим прекращения огня в зоне деэскалации.

ОБ этом в четверг вечером сообщает агентство SANA, отмечая, что в результате обстрела боевиками ТЭЦ, расположенной в 220 километрах от Дамаска, несколько провинций временно оказались обесточены.

При этом источник в сирийском Министерстве энергетики и водных ресурсов заявил, что поврежденная боевиками ТЭЦ питала электроэгнергией пять северных и северо-западный сирийских провинций, в том числе прибрежные провинции Тартус и Латакия. В Министерстве подчеркнули, что ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам.

Также агентство SANA сообщает, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» в четверг подвергли обстрелу жилые районы города Дераа, что в 110 километрах от Дамаска, который входит в зону деэскалации на юге Сирии. В результате обстрела пострадали мирные жители (точное число пострадавших не называется), а также урон нанесен инфраструктуре и жилым домам города.