СПЧ предложил Центризбиркому ограничить доступ к веб-трансляциям с выборов

Президентский совет по правам человека (СПЧ) передал в Центризбирком России предложение общественников ограничить доступ к веб-трансляциям с избирательных участков в ходе выборах президента. Об этом сообщается на сайте совета.

Подразумевается, что это необходимо, чтобы данные не утекли за рубеж. Соответствующее письмо направлено на имя главы ЦИК Эллы Памфиловой.

Переданный Памфиловой пакет документов содержит два обращения от Российского общественного института избирательного права, возглавляемого членом СПЧ Игорем Борисовым. Оба обращения касаются организации избирательного процесса в РФ. В частности, речь идет о транспарентности деятельности миссии БДИПЧ ОБСЕ, а также об использовании видеотрафика с избирательных участков иностранцами, зарубежными организациями и ведомствами.