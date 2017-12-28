Суд продлил участие «СПб Реновация» в расселении петербургских хрущевок на 10 лет

При всем этом уполномоченные застройщика отмечают, что решение суда еще не вступило в силу.

Компания «СПб Реновация» смогла через суд добиться продления срока реализации собственной части программы развития застроенных территорий (реновации). Депутат городского парламента Борис Вишневский уверен, что решение незаконное и поэтому оно будет оспорено. Развивать застроенные территории компания должна была до середины зимы 2019. Инвестор получил право расселения 1200 домов и последующей застройки 22 кварталов в 9-ти районах города.

Но проект забуксовал еще на «бумажной» стадии.

Стоит обозначить, что компания «СПб Реновация» заключила договор о реализации проекта 25 января 2010-ого года. В Смольном даже рассматривали возможность принудительного изъятия жилья в хрущевках, попавших в программу реновации.

Суд встал на сторону организации в ее конфликте с комитетом имущественных отношений (КИО) и продлил действие документов до 2029 г. В ближайшие два года «СПб Реновация» намеревается переселить еще 228 семей. Ответчиком в этом разбирательстве выступает комитет имущественных отношений Петербурга. По последним имеющимся данным Миронова, на текущий момент эта программа в городе реализована наименее чем на 2%.

Противник реновации депутат ЗакСа Борис Вишневский удивился продлению договоров. «Решение суда незаконное, и уверен: оно будет оспорено», — цитирует парламентария Коммерсантъ.