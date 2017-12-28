Суперлуние москвичи увидят 2 января

Об этом TVC.ru сказали в пресс-центре Московского планетария.

Как уточнили в планетарии, Луна подойдет очень недалёко к Земле в 00.56 мск, а в 5.25 мск случится полнолуние. И наоборот — когда Луна размещена на максимальном расстоянии от Земли, появляется Минилуние.

Только раз в год Луна максимально приближается к Земле и отдаляется от нее.

Когда можно будет увидеть новогоднее суперлуние 2018 года?

Земной спутник будет на 14 процентов больше и куда ярче.

Суперлуние смогут увидеть граждане столицы и региона в ночь на 2 января, ежели погода будет ясной, информирует pr-служба столичного планетария. Луна подойдёт к Земле на наибольшее расстояние в 00:56 по мск.

«Луна будет находиться высоко над созвездием Ориона, в Близнецах», — поведали в планетарии.

2-ое суперлуние в новом году состоится 31 января и совпадет с полным затмением Луны. Полная Луна подойдёт к Земле в очень недалёко - на 356565 км.

Суперлуние — когда Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тыс. километров. Суперлуния происходят каждый год, однако близкие совпадения моментов перигея и полнолуния бывают не так и часто, отмечают астрономы.

Расстояние о спутника будет составлять всего 356565 километров, что несказанно недалеко по космическим масштабам. Оно было 3 декабря этого года, информирует РИА ФАН.