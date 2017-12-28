Сына Шуфрича за ДТП приговорили к одному году условно

Сына нардепа Нестора Шуфрича, совершившего 26 августа наезд на пешехода в Киеве, приговорили к одному году условного наказания.

Адвокат потерпевшего Вячеслав Лысенко сообщил: «Вердикт суда: признать Шуфрича виновным в совершении правонарушения, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года и освободить от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год».

При этом сообщается, что между сторонами было заключено мировое соглашение, в результате которого пострадавшему выплатили моральный и материальный ущерб в размере одного миллиона гривен.