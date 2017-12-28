Тренер: бригады большинства "Витязя" сыграли безобразно

МОСКВА, 28 дек – Р-Спорт, Семён Галькевич. Бригады большинства "Витязя" безобразно сыграли в матче КХЛ с "Йокеритом", заявил главный тренер подмосковного клуба Валерий Белов.

"Витязь" в четверг со счетом 1:4 уступил "Йокериту" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Финский клуб забил по голу в большинстве и меньшинстве.

"Игра в неравных составах у нас не получилась, более того, мы пропустили, играя в большинстве. Очень слабо сыграли наши две бригады большинства, просто безобразно сыграли. В целом, у нас было два хороших периода, ребят не в чем упрекнуть по отдаче, но проиграли в неравных составах. Не хватило одной заброшенной шайбой", - сказал Белов журналистам.