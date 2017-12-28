Тренер: Мозесу не совсем удалась первая игра после возвращения в "Йокерит"

МОСКВА, 28 дек – Р-Спорт, Семён Галькевич. Форварду Стиву Мозесу не совсем удалась первая игра после возвращения в "Йокерит", заявил главный тренер финского хоккейного клуба Юкка Ялонен.

"Йокерит" в четверг со счетом 4:1 обыграл "Витязь" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. "Йокерит", проигравший семь из девяти предыдущих матчей, в понедельник подписал контракт с Мозесом до 2020 года.

"Мы очень довольны, что выиграли, эта победа важна для нас, потому что в последнее время мы много проигрывали, хотя играли хорошо. Здорово сработало наше большинство и меньшинство. Мозесу не совсем удалась первая игра, ничего такого он не показал. Но в целом у всего его звена мало что получилось сегодня. Не знаю, сколько матчей еще проведет на лавке генменеджер Яри Курри, все зависит от того, как скоро выздоровеет наш тренер Раймо Хелминен", - сказал Ялонен журналистам.