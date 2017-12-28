Для объявления подозрения по делу лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили и его соратника Севериона Дангадзе достаточно оснований. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко.

«На данный момент оснований для подозрения достаточно. Дальнейшие следственные действия должны привести нас к обвинительным актам. Оснований для подозрений достаточно, для меры пресечения в виде домашнего ареста — более чем достаточно», — заявил он.

При этом генпрокурор отметил, что кроме специализированного государственного института Украины, не проводит экспертизы предоставленных следствием аудиозаписей по этому делу.