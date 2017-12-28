«У США плохие отношения с возродившейся Россией», — Тиллерсон

Вашингтон не питает иллюзий в отношении «режима» в России, но при этом намерен налаживать с ней отношения. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в своей статье для New York Times.

«У нас нет иллюзий в отношении режима в России, с которым мы имеем дело. У США сейчас плохие отношения с возродившейся Россией, которая за последнее десятилетие вторглась в соседние Грузию и Украину и подорвала суверенитет западных стран, вмешиваясь в выборы в США и других странах», — написал он.

При этом Тиллерсон подчеркнул, что о восстановлении отношений с Москвой не может быть и речи без урегулирования ситуации на Украине. Залог этого госсекретарь видит в выполнении Россией минских соглашений.

Одновременно Тиллерсон считает, что сотрудничество России и США было взаимовыгодным в Сирии.

«Сейчас, когда президент Путин выразил приверженность проводящемуся под эгидой ООН Женевскому процессу, который направлен на создание нового будущего для Сирии, мы ожидаем, что Россия последует по этому пути. Мы уверены, что воплощение в жизнь результатов этих переговоров поможет воссоздать Сирию, свободную от Башара Асада», — говорится в статье.